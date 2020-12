Neuwahlen im Kreisvorstand beim Schützenkreis 11 1 Koblenz

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 13:28 Uhr

Zusammenfassend zu allen Berichten gilt zu sagen, dass es bei den Kreiswettkämpfen oft an Helfern und Aufsichten mangelt. Im Rahmen der Corona-Maßnahmen sind natürlich einige Wettkämpfe in diesem Frühjahr abgesagt worden. So wird auch das Kreiskönigsschießen nicht stattfinden, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass durch die abgesagten Schützenfeste der Vereine auch keine neuen Majestäten ermittelt werden konnten. Die Durchführung der Kreismeisterschaft, die in der Regel im Herbst beginnt, steht auch noch auf dem Prüfstand, da natürlich keiner voraussehen kann, wie sich das Thema Corona entwickelt und die Behörden dann vorgeben. Mittlerweile gibt es auch eine Regeländerung des Deutschen Schützenbundes, bei der die Vereinsmeisterschaft als Einzelwettbewerb gestrichen wurde, was Einfluss auf die Weitermeldung zu den höheren Wettkämpfen beeinflusst. Dies regte zu einer größeren Diskussion an, was aber letztendlich noch geklärt werden soll. Positiv zu erwähnen ist, dass sich der Bogensport im Aufwind befindet und mittlerweile vier Vereine diese Möglichkeit anbieten. Weitere Vereine sind in Vorbereitung.

Bei den anstehenden Neuwahlen war vorher schon angekündigt, dass der bis dato Kreisvorsitzende Gerd Kliebisch sowie seine Frau Elke Kliebisch als Geschäftsführerin nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung standen. Die durchgeführten Neuwahlen hatten das Ergebnis, dass Walter Burger als Kreisvorsitzender und Sascha Jünger zum Kreisgeschäftsführer gewählt wurden.

Für das Amt der Kreisdamenleiterin wurde leider keine Kandidatin gefunden und somit muss sich der neue Vorstand um eine geeignete Person für diesen Posten bemühen. Neu im Erweiterten Vorstand wurde auch der Fachreferent Pistole und der Pressereferent gewählt. Wolfgang Fronz stand als Fachreferent Pistole nicht mehr zur Verfügung und der Versammlung wurde Alexander Wodrich zur Wahl vorgeschlagen, der auch wie die neue Pressereferentin (das Amt stand auch zur Disposition) Jessica Burger einstimmig gewählt wurden.Als neuer Delegierter des Kreises wurde auch Gerd Kliebisch einstimmig gewählt.

Gerd Kliebisch, der die komplette Versammlung nach Abstimmung bis zu Ende geleitet hatte, ehrte in letzter Amtshandlung als Kreisvorsitzender Edelgard Nentwig für Ihre langjährige Tätigkeit als Fachreferentin Bogen mit der Ehrennadel des Kreises.

Der Schützenkreis 11 1 ist eine Abteilung vom Rheinischen Schützenbund und gehört somit auch dem Schützenbezirk 11 an. Der Schützenkreis Koblenz ist räumlich fast identisch mit dem ehemaligen kommunalen Kreis Koblenz und zusätzlich drei Orten des angrenzenden Rhein-Lahn- Kreises (Lahnstein, Braubach und Nievern). Die 22 Mitgliedsvereine begründen ihre Zugehörigkeit mit der Mitgliedschaft im Rheinischen Schützenbund und deren geographischen Lage. Gerd Kliebisch hatte mit seiner Frau Elke den Kreis im Jahre 2011 auf Drängen des Rheinischen Schützenbundes in seine Selbstständigkeit geführt und ihn zu einem gemeinnützigen und eingetragenen Verein gemacht.

Auf Grund der geleisteten Arbeit von Gerd Kliebisch stellte der Kreissportleiter Ulrich Jentzsch an die Versammlung den Antrag, Gerd Kliebisch zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Dies wurde einstimmig angenommen und die Bekanntgabe dieser Ehrung soll in einen würdevollen Rahmen bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden.

Der neue Kreisvorsitzende Walter Burger bedankte mit dem Schlusswort für das entgegengebrachte Vertrauen und bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Vorarbeit. Dem aktuellen Vorstand und den Mitgliedsvereinen wünscht er eine gute Zusammenarbeit.

Informationen zum Schützenkreis Koblenz finden Sie auf der Internetseite www.schuetzenkreis111-koblenz.de.