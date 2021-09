Neustart nach Corona-Pause

Hierzu waren alle Schützen und deren Partner und alle Jungschützen herzlich eingeladen. Brudermeister Dieter Maurer konnte etwa 60 Personen begrüßen, die sich endlich wieder persönlich sehen und miteinander sprechen und feiern wollten – natürlich unter Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen. Für das leiblich Wohl sorgte am Grill wieder Chefkoch Heinz Buch mit seinen Beiköchen Jürgen Keßler und Jürgen Ihrlich. Steaks, Würstchen, Salate und Nachtisch ließen keine Wünsche offen.

Dieser Abend wurde auch genutzt um langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. So konnten folgende Mitglieder jeweils eine Ehrenurkunde entgegennehmen: für 25 Jahre Roland Mangerig und Gernot Meyer, für 40 Jahre Peter Hartung und Kurt Winter sowie für 50 Jahre Toni Hofstetter. Ein Schützenbruder war in diesem Jahr 75 Jahre Mitglied der Bruderschaft. Dieses seltene Jubiläum erreichte Heinrich Moskopp, der leider vor einigen Wochen verstorben ist. Seine Jubiläumsurkunde nahm sein Sohn Siegfried Moskopp in Empfang. Nicht anwesend waren folgende Jubilare: Uli Klöckner und Marco Schmidt (je 25 Jahre), Ralf Schmorleiz (40 Jahre).

Die Schützen hoffen, dass dieser Tag den Startpunkt für eine wieder vielfältige Vereinstätigkeit darstellt. Am kommenden Freitag beginnt die diesjährige Luftgewehr-Saison mit dem Freitagsschießen. Alle weiteren Veranstaltungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Insbesondere für das kommende Jahr, in dem die Bruderschaft ihr 150-jähriges Jubiläum feiert, erhofft man sich keine neuen Einschränkungen.