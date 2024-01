Neuer Vorstand des Fördervereins Mahnmal gewählt

Staffelstab-Übergabe – Der langjährige Vorsitzende Jürgen Schumacher (dritter von links) und sein Nachfolger Martin Schlüter (zweiter von links) mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Eberhard Pförtner (zweiter von rechts ) und dem neu gewählten Vorstand. Foto: Johannes Steinhauer

Der langjährige Vorsitzende Dr. Jürgen Schumacher sowie der in verschiedenen Funktionen im Verein aktive Eberhard Pförtner hatten im Vorfeld angekündigt, nicht mehr für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Nach dem ausführlichen Bericht zur Arbeit im vergangenen Jahr durch den stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Hennig und einer durch zahlreiche Presseartikel und Fotos belegten Würdigung der Arbeit von Herrn Schumacher wählten die versammelten Mitglieder den 39 jährigen Historiker Dr. Martin Schlüter zum neuen Vorsitzenden. Stellvertreter bleibt weiterhin Joachim Hennig und auch die Positionen des Schatzmeisters (Alexander Wolff) und der Schriftführerin (Anette Schröter) wurden in ihrem bisherigen Amt bestätigt. Als Beisitzerinnen und Beisitzer gehören dem neu gewählten Vorstand Renate Schneider und Frank Temme an.

Schlüter bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich und es ist mir eine Ehre, die wichtige und wertvolle Gedenk- und Erinnerungsarbeit des Vereins in Zukunft als Vorsitzender begleiten zu dürfen. Mein Dank gilt Herrn Dr. Schumacher für seinen jahrelangen Einsatz. Aktuell erleben wir, wie wichtig Gedenken und Erinnern für unsere Gegenwart ist.“

Am 27. Januar wird der Förderverein in Kooperation mit der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Koblenz, dem Freundschaftskreis Koblenz-Petah Tikva und der Stadt Koblenz wieder das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 79 Jahren organisieren. Beginn ist eine Station am Mahnmal für die Opfer des NS-Regimes am Reichenspergerplatz um 17:30 Uhr. Anschließend wird ab 18:00 Uhr eine Gedenkstunde in der City-Kirche am Jesuitenplatz stattfinden.

Pressemitteilung: Förderverein Mahnmal