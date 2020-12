Neuer Ehrenbotschafter des Radteams Nestwärme

Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 12:10 Uhr

Für den selbstlosen Einsatz und die Mithilfe bei der Organisation eines Konzertes in der Coronazeit hatte sich die Vorsitzende Ruth Heinen besonders bedankt. Natürlich darf Herr Reinhardt bei der nächsten Ausfahrt in Mainz am Sonntag, dem 15. November im Rahmen der Vielfaltswoche mit an den Start gehen.

Hierbei ruft das Radteam auf: „Jeder kann bei mäßigem Tempo durch die Stadt Mainz mitfahren, ob E-Bike, Tandem, Handbike. Wir leben Inklusion. Darum mach mit, bleib fit! Start und Ziel um 13 Uhr am Innenministerium.“