Neue Hochbeete in der Kita St. Martin Bassenheim

Archivierter Artikel vom 03.05.2021, 08:24 Uhr

Kita St Martin Bassenheim Kita St Martin Bassenheim Kita St Martin Bassenheim Kita St Martin Bassenheim

Im Sommer 2020 bekamen die Kinder und ErzieherInnen der Kita St. Martin in Bassenheim von den damaligen MAXIS (Schulkinder) zum Abschied ein paar wunderschöne Hochbeete geschenkt. Da die alten Kästen schon recht unansehnlich und in die Jahre gekommen waren, kam das tolle Geschenk, gefertigt vom Median Therapiezentrum Bassenheim, gerade recht. Exemplarisch hatten die Eltern eines der Hochbeete gemeinsam mit ihren Kindern bunt gestaltet. Das war wegen der Kontaktbeschränkungen durch Corona im letzten Jahr sicher gar nicht so einfach. Die restlichen sechs Hochbeete waren naturbelassen und warteten nun auf eine schöne Gestaltung.

Da auch im zweiten Halbjahr 2020 Einschränkungen durch die Sanierungsarbeiten an der Kita und der Pandemie vorherrschten, konnten die Hochbeete im letzten Jahr nicht mehr alle fertig gestellt werden. Also wurden sie erst mal eingelagert und durften trocken überwintern. Als sich in den letzten Wochen das Wetter von seiner schönsten Seite zeigte, waren viele Kinder gerne bereit, sich an der Verschönerung der restlichen Hochbeete zu beteiligen. Ruck zuck waren die Farben bereitgestellt, die Hochbeete aus dem Winterversteck geholt und die Malkittel angezogen. Zwei Nachmittage verbrachten die Kinder damit, die Hochbeete frei zu gestalten und mit vielen abwechslungsreichen Motiven zu versehen. Die Zeit verging dabei wie im Flug und mancher Künstler wollte gar nicht mehr aufhören.

Anschließend wurden die angemalten Hochbeete noch von allen Kindern bestaunt und begutachtet, mit einem Schutzanstrich versehen und dann ihrem „Zweck“ übergeben. “Wir hoffen, dass sie lange halten und wir noch viele Jahre Freude daran haben werden. Vielen Dank noch mal an alle Akteure, sowohl vom letzten, als auch von diesem Jahr!"