Neue Ersatzbank im Oberfeller „Löwenkäfig“

Seit der SSV Oberfell 1928 im Jahre 2019 seinen Hartplatz auf mehrheitlichen Wunsch der Mitgliederschaft in einen Naturrasenplatz umwandeln konnte, ist so einiges am und um das Sportgelände passiert. Denn im Oberfeller „Löwenkäfig“ gibt es neben dem erwähnten Rasenplatz mittlerweile ein Beach-Volleyballfeld, neue Zuschauerränge und dank des Engagements von Torsten Wohlgemuth nun auch eine neue Ersatzbank samt Überdachung. Von hier aus lässt sich zukünftig deutlich bequemer das Spiel verfolgen und analysieren, oder nach dem Einsatz auf dem Platz regenerieren.

Torsten Wohlgemuth ist Mitarbeiter der Energieversorgung Mittelrhein (evm) und weiß, dass sein Arbeitgeber für solche Zwecke einen eigenen Spendentopf bereithält. 1000 Euro aus dem Programm „evm mit Herz“ konnte in den weiteren Ausbau des Sportplatzes fließen. Ein wichtiger Schritt für den SSV, auf dem Weg zu einer hochmodernen Sportanlage.

Mit der Initiative „evm mit Herz“ unterstützt das Energie- und Dienstleistungsunternehmen das soziale Engagement ihrer Mitarbeiter. Die rund 1000 Mitarbeiter der evm-Gruppe sind in der Region zu Hause und zeigen dies auch. Viele wollen in ihrem Umfeld auch persönlich etwas zur Lebensqualität beitragen. Das kommunale Unternehmen hilft mit einer finanziellen Unterstützung, dass die sozialen Projekte der Mitarbeiter erfolgreich umgesetzt werden können. Dabei werden die Projekte von Mitarbeitern bezuschusst, die einen gesellschaftlichen Beitrag für das Leben in den Kommunen leisten. Dabei können die Vorhaben vielseitig sein: dem Sport dienen, den Hilfs- und Rettungsdiensten, der Kunst und Kultur, der Gesundheit und dem Sozialen sowie der Bildung und Erziehung. Sie müssen ausschließlich einen gemeinnützigen Charakter haben.