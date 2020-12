Nachbarschaftshilfe überraschte mit Kuchenaktion und bunten Tüten

Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 10:53 Uhr

Mit drei selbst gebackenen Kuchen und Muffins konnten Ingrid Lakotta und Jan Buchbender in Begleitung der AWO-Quartiersbüro-Managerin Anne Larroque im Namen der Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd (NBH) mehr als 30 Nachbarn in der südlichen Vorstadt erreichen und ihnen in diesen eingeschränkten Zeiten den Tag erhellen. Jeder Angetroffene erhielt neben dem Kuchenstück seiner Wahl eine liebevoll gepackte bunte Tüte der Kath. Familienbildungsstätte, die unter anderem bemalte Steine und ein paar Sonnenstrahlen in Form von Sonnenblumensamen enthielt. Die Aktion zum Tag der Nachbarn erhellte das Gemüt und zauberte ein Lächeln ins Gesicht der besuchten Mitbürger.

„Die große Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wurde, war zu spüren und schön mit anzusehen“, so Anne Larroque, die neben Flyern auch selbst genähte Alltagsmasken verteilte. Mit dem Lastenfahrrad und dem Fahrrad des Quartiersbüros machten sich die drei Überbringer auf den vierstündigen Weg durch die Vorstadt und verteilten den Kuchen, den die Ehrenamtlichen beziehungsweise Netzwerkpartner der NBH gebacken hatten. Dazu gab es eine der bunten Tüten gegen die Einsamkeit, die viele ehrenamtliche Helfer unter der Projektleitung von Susanne Schwandt zusammengestellt hatten.

Weitere Infos über die „Zeitspenden“ der NBH zur Unterstützung der Südstadt-Nachbarn im Alltag finden sich unter www.facebook.com/NBHKoblenz oder sind über das NBH-Büro erfragbar. Erreichbar ist dieses mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter 0261/914 40 40 oder per Mail an nbh@sankt-josef-koblenz.de sowie außerhalb der Öffnungszeiten über nbh-koblenz@gmx.de.