Muttersprache als wichtiges Ausdrucksmittel

In seiner Predigt wies der Weihbischof auf die Bedeutung der Muttersprache hin. Der Heilige Geist kam auf die Jünger herab, die daraufhin in den unterschiedlichen Muttersprachen ihrer Zuhörer sprechen konnten. „Die Muttersprache ist wichtig, um Gefühle und die Gedanken des Herzens auszudrücken. Sprache ist sehr wichtig für den Dialog“, erklärte Gebert.

Die Lesungen des Gottesdienstes waren in deutscher und kroatischer Sprache. Lieder, Gebete und einige Fürbitten waren in der Muttersprach der Gemeinde genauso wie die Firmworte, die Gebert auf Kroatisch sprach. Der Spendung des Sakraments ging eine neunjährige Vorbereitungszeit für die Jugendlichen voraus. Firmungen in der muttersprachlichen Gemeinde finden alle zwei Jahre statt. Im Wechsel spenden kroatische und Bischöfe aus dem Bistum Trier das Sakrament. Weitere Informationen zur kroatisch-katholischen Mission gibt es bei Pfarrer Stjepan Zadravec unter Telefon 0261/145 06 oder per E-Mail an hkmisija.koblenz@gmail.com.