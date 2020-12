Muslimisches Leben in Zeiten der Pandemie

Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 13:40 Uhr

"Die Schließung der Tahir Moschee in Koblenz aufgrund der Corona-Pandemie hatte zunächst einen erheblichen Einschnitt in unser religiöses Gemeindeleben verursacht.

Dass wir in unserer Moschee keine Gebete und keine anderen religiösen Treffen abgehalten haben, war für uns zur Besserung der Lage selbstverständlich, aber gleichzeitig auch eine schmerzhafte Erfahrung für alle Gemeindemitglieder. Auf der anderen Seite hat diese Krise auch in unseren Reihen sowohl „das Beste im Menschen hervorgerufen“ (Nachbarschaftshilfe, Blutspendeaktionen, Maskennäh- und verteilaktionen und vieles mehr) sowie eine große Innovationsfreude und einen Digitalisierungsschub (virtuelle Gemeinde-Treffen, Quran-Klassen und andere) ausgelöst.

Die Wiedereröffnung unserer Moschee haben wir am 14. August mit Dr. Anna Köbberling, MdL Rheinland-Pfalz, sowie mit unserem Oberbürgermeister David Langner begangen. Beide konnten sich beim Besuch über die Hygiene- und Abstandsregeln und das Verfahren in Bezug auf die Einhaltung dieser Regeln ein eigenes Bild machen. Auch ein Erfahrungsaustausch mit den Gemeindemitgliedern war zu diesem Anlass möglich. Zwei Wochen zuvor konnte sich ebenfalls Oliver Antpöhler, Frankionsvorsitzender der Linken in Koblenz, von unseren Maßnahmen überzeugen.

Neben einem Rundgang durch die Moschee nahmen die Gäste am Freitagsgebet teil. Im Anschluss hatten Dr. Köbberling und Langner die Möglichkeit zu den Mitgliedern der Gemeinde zu sprechen. So betonte Langner insbesondere: „Diese Krise können wir nur gemeinsam bewältigen“. Frau Dr. Köbberling hob zu dieser Gelegenheit das soziale Engagement der Frauen der Gemeinde hervor, welches insbesondere in der Coronazeit eine entscheidende Rolle einnahm und sehr hilfreich zur Bewältigung der schwierigen Zeit war."