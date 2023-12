Musikverein Urmitz begeistert mit Adventskonzert

Foto: Jörg Thielen

Unter der Leitung von Christoph Müller-Adam bot das Stammorchester ein abwechslungsreiches Programm, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte. Die zahlreich gekommenen Zuschauer wurden zuvor bereits mit Glühwein auf dem neu gestalteten Kirchenvorplatz empfangen. Pfarrer Thomas Gerber freute sich wieder über ein volles Gotteshaus.

Bei dem Eröffnungsstück „O Sanctissima!“, festliche Weihnachtsmusik, konnte sich das Publikum von der einzigartigen Akustik in der Pfarrkirche überzeugen. Danach wurde „Elsa‘ s Procession to the Cathedral“, feierlicher Einzug zum Münster aus Lohengrin von Richard Wagner, vom Orchester zunächst mit äußerstem Feingefühl und im Verlauf des Werks sehr kraftvoll dargeboten. Trotz der gegen Ende stetig lauter werdenden Klänge hielten die Kirchenmauern diesen stand. Darauf folgten die Stücke „Von guten Mächten“, „Schlittenfahrt in den Alpen“ und „Sweet Bells Fantasy“. Als besonderer Glanzpunkt beeindruckte der Musikverein mit „Symphonic Highlights from Frozen“ (Die Eiskönigin).

Nach „O holy Night“ endete das Konzertprogramm mit „A Most Wonderful Christmas“, ein abwechslungsreiches Weihnachts-Medley mit vielen Swing- und Jazz-Rhythmen. Das begeisterte Publikum belohnte den Dirigenten mit seinen Musikerinnen und Musikern mit stehenden Ovationen, worauf diese noch zwei weitere Zugaben wie „Driving Home for Christmas“ und „A Winter's Night“ (Stille Nacht) zum Besten gaben.

Im Anschluss konnten die Gäste zusammen mit den Musikern den Abend bei einem Glühwein auf dem Kirchenvorplatz ausklingen lassen.

Pressemitteilung: Musikverein Urmitz