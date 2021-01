Musiker zeigen Herz für Kinder

Auch wenn die Künstler Pandemie-bedingt nicht auf der Bühne stehen können, so war es ihnen dennoch ein Anliegen, insbesondere Kinder zu unterstützen. Die beiden Bandmitglieder Paul Schuh und Michael Krämer übergaben mehrere Laptops an den Caritasverband Koblenz.

Die Geräte sind für die Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“ und die Kita Mittelweiden bestimmt. In beiden Einrichtungen werden zurzeit 200 Kinder und Jugendliche zwischen zwei und dreizehn Jahren betreut. Viele von ihnen leben in kinderreichen Familien, die mit einem knappen Budget auskommen müssen. „Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich einmal mehr, wie sehr auch die Teilhabe an der digitalen Entwicklung Einfluss auf Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen hat“, sagt Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld. „Wir bedanken uns für erneute und nachhaltige Unterstützung der Band, die den Kindern neue technische Möglichkeiten im Umgang mit digitalen Medien schenkt.“