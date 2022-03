Musiker blicken auf besondere Jahre zurück

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr, bezeichnete der Vorsitzende Wolfgang Weber das Jahr 2020 als ein besonderes Jahr im Vereinsleben des Musikvereins Löf. Doch zu diesem Zeitpunkt, war noch niemandem klar, wie sehr die Corona-Pandemie die Vereinsaktivitäten und die Probenarbeit auch im Jahr 2021 noch einschränken wird. Um darauf zurückzublicken, lud der Vorstand alle aktiven und inaktiven Mitglieder am 24. März zur alljährlichen Jahreshauptversammlung ein. Nachdem die beiden vorherigen Versammlung aufgrund strenger Verordnungen im Jahr 2020 im Paulys in Hatzenport und im Jahr 2021 in der Sonnenringhalle in Löf stattfinden mussten, konnten sich die Versammlung in diesem Jahr wieder wie gewohnt im vereinseigenen Probenhaus zusammenfinden.

Zur Eröffnung begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Weber alle Teilnehmer und es wurde mit einer Schweigeminute an die verstorbenen Mitglieder des Vereins gemeinsam gedacht. Anschließend sprach er ein großes Dankeschön an alle Mitglieder des Vereins aus, für die großartige und aktive Zusammenarbeit, trotz der schwierigen Lage. Dies griff der Schriftführer Michael Schunk auf und verlas den Geschäftsbericht des Jahres 2021, der die Aktivitäten des Vereins im Detail Revue passieren ließ. Nicht nur die Aktivität der Musiker untereinander wurde erheblich eingeschränkt. Auch der Kontakt des Vereins zum befreundeten Herz-Jesu-Haus Kühr war nur beschränkt möglich. So überraschte der Verein die Bewohner des Hauses im Januar 2021 mit Mutmacher-Taschen voller kleiner Geschenke, um die Verbundenheit weiterhin zu stärken.

Zudem war bereits zum Jahresanfang allen Beteiligten bewusst, dass eine Planung der beiden Jahreskonzerte unter dem Namen „Musik-Wein-Kultur-Pur“ unmöglich war. Doch schnell wurde eine alternative Idee ins Leben gerufen. So schloss sich das Orga-Team unserer ersten musikalischen Online-Weinprobe aus dem vergangenen Jahr wieder zusammen und es entstand unser zweites virtuelles Projekt „Einfach Mosel“. In Zusammenarbeit mit der Firma dbSonic Media aus Lehmen, unserem Dirigenten Reinhard und dem bekannten Comedian Roberto Capitoni erreichten wir das Ziel, in Form einer virtuellen Wanderung, den Zuschauern unsere schöne Heimat von Koblenz bis Löf mit Untermalung von Musikvideos aus dem Home-Office und faszinierenden Filmaufnahmen näher zu bringen. Um alle Sinne der Zuschauer zu aktivieren, stellte der Verein zusätzlich Wanderpakete zum Verkauf, die viele Leckereien und Informationen aus der Region beinhalteten und somit das Erlebnis „Einfach Mosel“ perfekt abrundeten. Auch für die zweite Jahreshälfte, in der die Beschränkungen lockerer wurden, stellte der Verein mit Hilfe von finanziellen Förderungen ein neues Projekt auf die Beine. Unter dem Namen „Kultur-Picknick“ veranstaltete der Verein eine Reihe von geselligen Abenden mit abwechslungsreichem Programm und gemütlichen Ambiente, um die Löfer und Freunde des Vereins wieder zusammen zu bringen.

Durch sinkende Infektionszahlen konnte im Sommer auch die Probenarbeit von allen Orchestern wieder aufgenommen werden. Die Jugend mit dem Ziel eines Jugendkonzertes und das Stammorchesters mit dem Ziel eines Kirchenkonzertes in der Dieblicher Pfarrkirche. Beide Veranstaltungen mussten im weiteren Verlauf wieder abgesagt werden. Doch alternativ konnte die Jugend sich an aufgenommen CDs und das Stammorchesters an professionellen Videoaufnahmen der Konzertstücke erfreuen.

Musikverein Löf e. V.

Nachberichterstattung

Jahreshauptversammlung 2022

Im Anschluss an den Jahresrückblick durch Michael Schunk übernahm Wolfgang Weber

stellvertretend für den bisherigen Kassierer Andreas Gentner den Vortrag des jährlichen

Kassenberichts, bei dem wie auch im letzten Jahr klar wurde, dass der Verein finanziell gut

aufgestellt ist. Daran knüpfte die Ausbildungsleiterin Laura Ibald und berichtete, dass der Verein

auch in der Nachwuchsarbeit trotz der schwierigen Umstände weiterhin aktiv war und Aktivitäten

für das kommende Jahr bereits in der Planung sind.

Zum Ende der Versammlung galt es aber nicht nur den aktiven und inaktiven Mitgliedern für die

gute Zusammenarbeit zu danken. Denn der Vorstand überreichte dem 1. Vorsitzenden Wolfgang

Weber im Namen des gesamten Vereins ein Präsent, um auch ihm einmal für seine unermüdliche

Arbeit zu danken. Voller Dankbarkeit und Vorfreude auf die kommenden Aktivitäten, konnte der

Vorsitzende die diesjährige Jahreshauptversammlung abschließen und sich nochmals bei allen

Mitgliedern für ein erfolgreiches Jahr bedanken.

Weitere Infos zum Verein finden Sie im Internet unter www.musikverein-loef.de.

Pressemitteilung

Musikverein Löf e. V.

März 2022