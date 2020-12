Mukoviszidose Selbsthilfe Mittelrhein verteilt Geschenke im Kemperhof

Dr. Thomas Nüßlein wurde ein Plakat überreicht, auf dem ein Foto von jedem Kind aus der Selbsthilfegruppe zu sehen ist, das er behandelt. Die Regionalgruppe Mittelrhein wurde 2007 gegründet und ist Mitglied im Bundesverband des Vereins Mukoviszidose in Bonn. Die Eltern dieser Gruppe treffen sich regelmäßig zum persönlichen Gespräch beim sogenannten Elternstammtisch in Koblenz, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Zu diesen Treffen ist jeder willkommen. Die beiden Gruppensprecherinnen Tanja Dorner und Anne Hilf sind regelmäßig in Kontakt mit Dr. Thomas Nüßlein und dem CF-Team der Kinderklinik Kemperhof. So können Anregungen und Vorschläge, die die Abläufe in der Klinik betreffen, ohne große Umwege direkt besprochen werden. Außerdem unterstützt die Gruppe die Ambulanz regelmäßig mit Sachspenden. Zudem wird einmal im Jahr ein Patiententag im Kemperhof organisiert, der jedes Mal unter einem anderen Motto steht. Die Gruppe will durch verschiedene Aktionen auf die Krankheit Mukoviszidose aufmerksam machen und Geld sammeln, um medizinische Studien, Forschungsprojekte und die Ambulanz finanziell oder durch Sachspenden zu unterstützen.