Mühlen-Museum feierte Mühlentag

Am Ende des „Internationalen Mühlentages“ rund um die Hein’s Mühle in Bendorf-Sayn konnten die Aktiven mehr als zufrieden sein, denn es war ein wunderbarer Tag für Ausrichter und auch für die zahlreichen Besucher.

Vorsitzender Peter Siebenmorgen blickte zurück auf die vergangenen zwei Jahre, die der aktuelle Vorstand nun im Einsatz ist. „Es wurden zahlreiche Dinge angeschoben und durchgeführt, ich nenne nur Einige: Zuerst haben wir die Internetseite modernisieren lassen, auch das komplett Dank Sponsoren. Alle Holzteile, Maschinen und Böden wurden mit einer Speziallasur wieder aufgefrischt. Das Mühlenwehr wurde überarbeitet und die Sitzgarnituren im Mühleninnenhof. Die Schlosserei Breuer hat uns mit handgeschmiedeten Beschlägen und später mit zwei Schutzgittern in den seitlichen Öffnungen zum Mühlrad unterstützt. Wir haben im Museum Tabula rasa gemacht, haben begonnen, die Beleuchtung auf LED umzustellen, unsere Techniker sind nun fit im Austauschen von Mühlradschaufeln. Unser aufwändigstes Projekt: Der unterirdische Auslaufgraben des Mühlgrabens musste gereinigt werden. Fünf Tonnen Sedimente wurden mit einem Saugroboter aus dem 60 Meter langen Gewölbegang und mit viel Handarbeit herausgeholt. Kurz darauf – wie eine Fügung – siegten wir in einem lokalen Wettbewerb und der Lions Club Vallendar hat uns mit einem Preisgeld von 5000 Euro unterstützt. Herausgreifen möchte ich das Projekt DigiWalk, die Mühle kann über spezielle QR-Codes erlebbar gemacht werden, die Kennzeichnung im Museum ist über kleine Hinweisschilder erfolgt, man kann sich das auf dem Handy anzeigen oder in einer Audioversion vorlesen lassen, eingesprochen von Alois Müller. Alle 48 Stationen können auch zur Vor- oder Nachbereitung am heimischen PC abgerufen werden. Inzwischen kommen wir mit allen Spenden und Unterstützungen auf eine unglaubliche Summe von knapp 25 Tausend Euro, die wir seit November 2019 für das Mühlenmuseum Hein’s Mühle investieren konnten. Im Herbst wollen wir dann den Innenhof der Mühle pflastern mit professioneller Hilfe“.

Musikalisch unterhielt zuerst der Männergesangverein Sayn unter der bewährten Moderation von Alois Müller, Chansonnier Manfred Pohlmann schloss sich an und viele Neugierige fanden sich ein, als Bürgermeister Christoph Mohr und Stefan Gruber als „Kiste 48“ musikalisch den Nachmittag umrahmten. Sabine Bätzing-Lichtenthäler übernahm gerne die Aufgabe, der Vereinskassiererin Nadine de Bock den erstem vom Vorsitzenden überreichten Mühlen-Ehren-Pin anzustecken. Diese wunderbare, neu geschaffene Ehrung hatte die Sayner Goldschmiedin Yvonne Gerz entwickelt und als Unikate für den Verein gestiftet. Im Laufe des Tages wurden auch noch Techniker Franz Zang, die Aktive Gerti Lenßen und der zweite Vorsitzende Theo Kuhnen ausgezeichnet. Sehr gut angenommen wurden bei beiden interaktiven Lesungen mit Autor Matthias Gerz aus dem Sayner Buch „Heinrich und Clemens“, aber auch sonst waren die Führungen in Kleinstgruppen durch die Mühle ein wirklicher Renner. Auch die Mühle Bolkenius mit Andreas Deurer präsentierten sich mit ihrem Mühlenlädchen, Adolf Bolkenius überzeugte einmal mehr mit seinem Fachwissen der Mühlentechnik. Alexandra Kévés verkaufte ihr Mühlenbuch, dass sie 1995 als Lehrbuch über das Mühlenmuseum veröffentlich hatte. Auch Melissa Hausner faszinierte mit Kinderschminken, die „Sayner Möhnen Ewig Jung“ betreuten die Kaffee- und Kuchentheke mit dem von Werner Kleudgen gestifteten Kuchen. Es war eine wirkliche Wohlfühlatmosphäre und man konnte deutlich spüren, dass man Momente sucht, wo man im Freien sich wieder begegnen kann, miteinander sprechen, lachen, sinnieren und Musik, Getränke und Essen genießen darf. Dazu haben die beiden Vereinsmitglieder Meisenhof und BettysWeinwelt beigetragen. Ein kleiner Verein hat ein besonderes Fest auf die Beine stellen können und die Aktiven und Besucher zehren vielleicht noch lange daran.