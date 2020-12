Moselhotel Burg-Café Alken spendet an lokales Projekt

Das Moselhotel Burg-Café Alken beschert dieses Jahr seine Kunden nicht mit Geschenken, sondern spendet den Betrag in gleicher Höhe an ein lokales Projekt.

Statt der üblichen Aufmerksamkeiten in der Adventszeit für seine treuen Kunden hat sich das Hotel Moselhotel Burg-Café Alken dieses Jahr dazu entschlossen, die Summe zu spenden. Begünstigt wird dadurch der Tierschutzverein Mayen und Umgebung. „Als es im März zum ersten Lockdown kam, haben wir alle gehofft, dass sich die Corona Krise in wenigen Wochen bezwingen ließe. Die Realität zeigt jedoch ein ganz anderes Bild. Trotz Kontaktverboten, Abstandsregeln und strengen Hygieneauflagen müssen wir nach einer kurzen Phase der Entspannung einen weiteren Lockdown bewältigen. Die Einschränkungen treffen uns alle, wenn nicht beruflich, dann im privaten Bereich“, erklärt Torsten Carll, neuer Hoteldirektor des Moselhotel Burg-Café Alken.

Besonders trifft die Pandemie aber diejenigen, die auf regelmäßige Spenden angewiesen sind und durch die angespannte Lage nun nur noch eingeschränkt Zuwendungen erhalten. "Daher haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, auf Geschenke an unsere Kunden zu verzichten. Stattdessen werden wir mit einer Spende den Tierschutzverein Mayen und Umgebung unterstützen“, erklärt Carll weiter.

Das am Stadtrand von Mayen, idyllisch gelegene Tierheim beherbergt auf einem großzügig gestalteten Gelände seine Tiere in möglichst artgerechter Haltung. Es werden jährlich rund 650 Tiere in diesem Tierheim aufgenommen, fast alle können in ein neues Zuhause vermittelt werden, einigen ist dies nicht vergönnt. All diese Tiere werden dort liebevoll umsorgt, gepflegt, gefüttert und tierärztlich betreut. Das Tierheim braucht neben Futter und Tierzubehör, Gelder für die tierärztliche Versorgung hilfloser Geschöpfe.