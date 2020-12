Mitteilungen Ortsgemeinde Löf-Kattenes

„In diesem Jahr musste der traditionelle Seniorennachmittag in Löf Corona-bedingt leider entfallen. Dies hat uns sehr leid getan, war der Nachmittag doch jährlich eine schöne Gelegenheit in weihnachtlicher Atmosphäre Bekannte zu treffen, sich auszutauschen und auch am vielfältigen Programm teilzuhaben. Als kleiner Trost hatte die Ortsgemeinde angeboten, den Senioren am ursprünglichen Termin des Seniorennachmittags Kuchen nach Hause zu bringen. Viele ältere Mitbürger meldeten sich an, so dass am vergangenen Sonntag zumindest ein Hauch der weihnachtlichen Atmosphäre unseres Seniorennachmittages vermittelt werden konnte. Als Überraschung hatten unsere Kindergartenkinder noch einen selbstgebastelten Weihnachtsgruß beigefügt. Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Senioren haben uns in der Folge sehr gefreut. Es hat sich gelohnt, trotzdem hoffe ich sehr, dass wir im nächsten Jahr den Seniorennachmittag in Löf wieder in gewohnter Weise in der Sonnenringhalle feiern können.

Der geplante Seniorennachmittag in Kattenes am 17. Januar 2021 muss wegen der aktuellen Corona-Lage leider ebenfalls entfallen. Es ist vorgesehen, den Katteneser Senioren, wie in Löf bereits umgesetzt, ebenfalls Kuchen vorbeizubringen. Mehr dazu im nächsten Mitteilungsblatt.

Die Jahrgangsfreunde 26/27 zeichnen sich über das gesamte Jahr hinweg durch vielseitige Initiativen zur Bereicherung des Löfer Ortsbildes aus. Nachdem sie bereits in der Vergangenheit viele unserer Gassen mit Schildern ihrer historischen beziehungsweise mundartlichen Bezeichnung versehen haben, wurden bei der neuesten Initiative in Zusammenarbeit mit unserem Ortshistoriker Lukas Brachtendorf historisch bedeutsame Gebäude in Löf mit Hinweisschildern zu ihrer Geschichte versehen.

Dies ist wieder mal eine tolles und wichtiges Projekt, sorgt es doch dafür, dass die besondere Bedeutung verschiedener Gebäude nicht vergessen wird und damit vielleicht auch zu einer tieferen Identifikation unserer Bürger mit unserem Heimatort beitragen kann. Auch für Touristen, die unsere Gemeinde besuchen, stellen die neuen Hinweisschilder eine Bereicherung dar. Die Schilder wurden von den Jahrgangsfreunden selbst gefertigt und finanziert. Ein ganz herzliches Dankeschön der Ortsgemeinde an alle Mitglieder der Gruppe. Wir sind froh, dass wir Euch haben.“

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister