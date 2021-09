Mitteilungen der Ortsgemeinde Löf-Kattenes.

"Die für den 21. September vorgesehene Gemeinderatssitzung wird auf den 19. Oktober verschoben. Gelungenes Moselcleanup und Aktion Saubere Landschaft: Bei schönstem Spätsommerwetter haben wieder viele fleißige Helfer unseren Ort auf Vordermann gebracht. Während im Rahmen des Moselcleanup unser Moselufer gesäubert wurde, waren bei der Aktion Saubere Landschaft fleißige Hände im Ort, aber auch in der Gemarkung, unterwegs. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch einige Kinder und Jugendliche es sich nicht nehmen ließen, tatkräftig mitzuhelfen. Zeigten Sie doch, dass ihnen unser Heimatort sehr am Herzen liegt. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer, insbesondere auch an die Mitglieder des Kahnclub Hatzenport, die uns bei der Reinigung der Moselvorgelände vom Wasser aus unterstützt haben. Der Container am Hermann-Brachtendorf-Platz war am Ende des Tages voll. Beide Aktionen haben sich deshalb wieder mal gelohnt. Ein Dank geht an die Firma Knaudt & Breitbach, die für die beiden Aktionen kostenlos Getränke bereitgestellt hat. Unser Mittagessen wurde in diesem Jahr vom Hotel Traube gesponsort. Auch dorthin ein ganz herzliches Dankeschön.

Weindämmerschoppen in Kattenes: Keine Weinfeste in Löf und Kattenes coronabedingt auch in diesem Jahr. Die Dorfgemeinschaft in Kattenes nahm das nicht hin und rief einen Weindämmerschoppen ins Leben, den es so als Veranstaltung bei uns bisher noch nicht gegeben hat. Bestens organisiert, auch mithilfe des DRK-Ortsverbandes Polch, wurden die zahlreichen Gäste coronakonform bei schönem Wetter und toller Musik des Musikvereins Löf und der Cover-Rock-Band Tuesday’s Gone unterhalten. Kreativ und mit viel Engagement haben die Katteneser gezeigt, dass man auch in immer noch schwierigen Zeiten uns allen einen unbeschwerten Abend mit schöner Musik und besten Weinen aus den Katteneser Lagen bereiten kann. Hierfür möchte ich den Organisatoren ganz herzlich danken.

Fundsache Brille: In der Ortslage Kattenes wurde eine Lesebrille, lilafarbenes Gestell, gefunden. Diese liegt im Gemeindebüro zur Abholung bereit.

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister.