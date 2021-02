Mitgliederaktion der Kesselemmer Wierschtjer

In diesem Jahr ist leider alles ein bisschen anders. Corona hat dem Möhnenclub Kesselemmer Wierschtjer 1948 leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es konnte keine Auftaktveranstaltung, kein Möhnenpaar Empfang und die allseits beliebte Schwerdonnerstagssitzung stattfinden. Auch die geplanten Veranstaltungen über das Jahr verteilt fallen alle ins Wasser. Doch der Vorstand und Arbeitskreis der Wierschtjer lässt den Kopf nicht hängen und hat sich etwas einfallen lassen, um den Mitgliedern des Vereins ein wenig Freude zu bereiten.

Am Karnevalssamstag schwärmte man bei strahlendem Sonnenschein pünktlich um 14.11 Uhr, natürlich ganz Corona-konform, mit Maske und entsprechendem Abstand in kleinen Zweier-Teams im ganzen Dorf aus um allen Mitgliedern einen Besuch vor der Haustür abzustatten. Für jede Möhnen-Frau überreichte man ein Piccolo und für jeden Möhnen-Mann ein Fläschchen Bier mit jeweils einem leckeren Würstchen dazu.

An allen Fläschchen war eine schöne Botschaft mit einem passenden Gedicht drapiert: Liebe Möhnen, wir wollen euch heute in Corona-Zeiten hiermit eine kleine Freude mal bereiten. Dass der Alltag nicht trister und noch blasser, mit einem kleinen Fläschchen Möhnenwasser, so die Gedanken mal in andere Bahnen lenken und ihr könnt so mal an die Fasnacht denken. Auch wenn die Session ausfällt, das ist doch Einerlei, kommt alle gesund durch Corona und seid wieder dabei, wenn wir hoffentlich bald wieder Fasnacht machen mit viel Spaß und Freude und viel Lachen. So als Dank an jede Möhnen-Frau mit einem dreifach Kesselheim Olau! Und alle Möhnen-Männer bekommen Kraft durch ein kleines Fläschchen Gerstensaft.

Die Möhnen hoffen auf das nächste Jahr, wenn der Virus und der Herrgott es mag, dass man wieder fröhlich feiern kann am Schwerdonnerstag. Getreu nach dem Motto des Kesselemmer Möhnenpaares: Dann lassen wir wieder die Fasnachtssonne scheinen. Einer für alle und alle für einen."

Bericht der Kesselemmer Wierschtjer