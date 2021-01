Mitarbeiter des Bundesarchivs sammeln für KoblenzerLernpatenProjekt

Das mit der Organisation der Weihnachtsfeier betraute Team berät in jedem Jahr, wohin anschließend die gespendeten Beträge fließen sollen. Die Beträge gehen in der Regel an caritative regionale Einrichtungen und Institutionen.

Dieses Mal entschied sich das Komitee für die KoblenzerBürgerStiftung beziehungsweise deren Lernpatenprojekt. „Was hier in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, verdient absolute Anerkennung und Förderung“, so Archivdirektor Dr. Tobias Herrmann. Gemeinsam mit Melanie Ferlau überreichte er Rainer Linnig, dem Vorstandsvorsitzenden der KoblenzerBürgerStiftung sowie Kathleen Benekenstein, Geschäftsführerin der Stiftung, stolze 765 Euro für das Projekt. Das Lernpatenprojekt unterstützt Grundschulkinder in ihren kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten und verhilft so zu besseren Bildungschancen. Weitere Informationen unter www.koblenzerbuergerstiftung.de.