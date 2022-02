Mit Phantasie, Kreativität, Herz und Engagement auf ein schwieriges Thema aufmerksam gemacht

Die Bürgermeisterin der Stadt Koblenz Ulrike Mohrs, Beauftragte der Berufsfeuerwehr Koblenz, des Polizeipräsidiums Koblenz, des DRK Koblenz, die Klinik-Clowns Koblenz, die Westerwälder Clowndoktoren, Vorstandsmitglieder und viele ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des Koblenzer Hospizvereins sowie interessierte Bürger fanden sich kürzlich am Löhrrondell in der Koblenzer Innenstadt ein, um sich für das Anliegen der Kinderhospizarbeit zu engagieren. Dort wurden Hunderte von grünen Windlichtern verteilt, die von 20 Schulen zwischen Boppard und Remagen, vier Kindergärten, einer Gruppe von Messdienern und einer Senioreneinrichtung mit viel Liebe und Phantasie erstellt wurden.

Im Vorfeld wurde der Großteil der Lichter an Geschäfte, Restaurants, Cafés, Praxen und öffentliche Einrichtungen in Koblenz verteilt. Frau Mohrs betonte, wie wichtig die Arbeit des Koblenzer Hospizvereins und des ihm angebundenen ambulanten Kinder- und Jugendhospizes für die Region sei. Ina Rohlandt, Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins, und Sonja Schweikert, Initiatorin der Idee und Ehrenamtskoordinatorin im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz, waren beeindruckt von der großen Resonanz. „Mit viel Herz für die Sache haben wir die Gesellschaft auf ein schwieriges Thema aufmerksam gemacht. Fast alle Lichter wurden verteilt und leuchten sicher nicht nur heute für junge Menschen und deren Familien, die wir im Leben und Sterben nicht alleinlassen“, so Ina Rohlandt. Zum nächtlichen Abschluss der Aktion „Grüne Windlichter mit besonderer Botschaft“ wurde die St. Lambertuskirche in Spay grün angestrahlt. „Alles verlief so großartig – ich bin zutiefst berührt über das große Engagement aller Beteiligten. Ich danke allen von Herzen“, resümierte Sonja Schweikert den Tag der Kinderhospizarbeit 2022.