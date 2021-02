Mit Maske durch den Hortalltag

Kita Chateau-Renault Mülheim-Kärlich Kita Chateau-Renault Mülheim-Kärlich Kita Chateau-Renault Mülheim-Kärlich

Den ganzen Tag gilt es für die Hortkinder und ihre Erzieher, den Mund-Nasenschutz zu tragen, um Covid19 das Eindringen in Mund und Nase zu verweigern. Beim „Hort-Schooling“ wird regelmäßig durchgelüftet, damit sich die eventuell virenbehafteten Aerosole verdünnisieren können. Zwar wird es vorübergehend kalt in den Räumen, doch frische Luft belebt den Geist und bringt den Stoffwechsel in Gang. An Einzeltischen mit größeren Abständen im Hausaufgabenraum verteilt arbeiten die sechs- bis zehnjährigen Hortkinder mit Hilfe von Arbeitsplänen ihr seitens der Schule vorgegebenes Tagespensum ab. Neben schriftlichen Aufgaben stehen auch Aufgaben wie Experimente, (zum Beispiel zum Thema Wasserdampf), Lesetraining, Basteln, Malen, Zeichnen, Papiertiere falten, sportive Übungen und natürlich so manche Videokonferenz auf dem Programm. Eltern, wie schafft ihr es, dies alles zuhause zu begleiten?

Danach kommt endlich der schönere Teil des Tages; Freizeit! Lego bauen mit Maske, Kickern mit Maske, Tischtennis spielen mit Maske, Malen und Basteln mit Maske, Chillen mit Maske, Hörbücher oder Musik hören mit Maske, Trumpfquartett spielen mit Maske und vieles mehr. Und natürlich geht es jeden Tag zum „Coronalüften“ nach draußen. Denn auf dem großen Hortaußengelände ist genug Platz, um sich zu verteilen und dem Virus noch besser trotzen zu können. So wird das Spiel mit Maske beim Inlinern, Rad- und Rollerfahren, Einrad-Training und Sandburgen bauen fortgesetzt.

Beim Einweihen der neuen Feuerschale und beim Stockbrotgrillen erfüllte die Maske nicht nur den Zweck der Virusabwehr, sondern auch des Rauchfilters. Wie praktisch! Und beim Zählen der Vögel im Rahmen der NABU-Aktion „Stunde der Wintervögel“ war man hinter der Maske bestens getarnt. Lediglich beim Frühstücken und beim Mittagessen dürfen die Masken fallen beziehungsweise das Gesicht enthüllt werden, da sich das Essen mit Mund-Nasenschutz doch als schwierig erweist.

So steuern die Hortis bereits „maskiert“ auf die Karnevalszeit zu und planen, wie sich in diesem Jahr die Fastnachtszeit corona-konform gestalten lässt. Und obwohl jeder Tag bereits ein „Maskenfest“ ist, freuen sich die Hortis schon darauf.