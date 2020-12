Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 12:38 Uhr

Vallendar

Mit Abstand schönster Pausenhof

„Wie kann man auch in Corona-Zeiten Spaß auf dem Pausenhof haben?“ Mit dieser Frage haben sich an der Schönstätter Marienschule in Vallendar die Informatikschülerinnen der Stufe 11 auseinandergesetzt.