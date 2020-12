MGV Loreley Niederberg trat im Caritas-Seniorenheim auf

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:56 Uhr

Wie alle anderen Chöre wurde lange nicht geprobt und schließlich fielen und fallen auch die Veranstaltungen aus. Deshalb wurde die Möglichkeit freudig angenommen, im Caritas-Seniorenheim in Arenberg auftreten zu dürfen – natürlich draußen und mit dem vorgeschriebenen Abstand zueinander. Die Senioren standen an ihren Fenstern oder blieben im geschützten Innenbereich. Das Regenwetter machte eine Pause, so dass man freudig ans Werk gehen konnte. Chorleiter Andreas Weis hatte die Auswahl der neun Lieder so getroffen, dass es eine bunte Mischung von Sprachen und Temperament, von Neuem und Bekanntem ergab.

Vor Abbruch der Probearbeiten hatten sich gerade erst viele neue Sänger auf ein Projekt mit Kölschen Liedern eingelassen – immerhin wurden zwei Lieder bis zur Aufführungsreife gebracht. Natürlich haben sich auch einige Sänger aus Vorsicht noch nicht wieder zu den Proben getraut, so dass der Chor nicht in voller Stärke vor Ort sein konnte. So war es für die Chormitglieder eine große Herausforderung, im fast schalltoten Außenbereich und mit Abstand zu den Stimmnachbarn zu singen. „Man fühlt sich als Solosänger“, kommentierte Vorsitzender Joachim Alt dazu. Die Resonanz der Zuhörer war durchweg positiv, so dass über eine Wiederholung andernorts nachgedacht werden kann.