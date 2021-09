MGV „Cäcilia“ 1920 Löf veranstaltet Jahreshauptversammlung

Der erste Vorsitzende Rudi Zenz eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte anwesenden Mitglieder und Förderer des Vereins. Nach der Begrüßung gedachte die Versammlung in einer Schweigeminute der Verstorbenen Mitglieder des MGV. Gemäß der Tagesordnung verlas Schriftführer Bojan Ketis das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 17. Januar 2020. Im Anschluss gab der Vorsitzende einen Überblick über die Corona bedingt, eingeschränkten Aktivitäten 2020 und 2021.

Von den vierzehn für 2020 vorgesehenen Veranstaltungen konnten lediglich zwei wie geplant stattfinden. Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben stark beeinflusst. Es folgte der Bericht des Kassierers Günther Schmitt. Die beiden Kassenprüfer Friedhelm Schunk und Bernd Thallwitz attestierten der Versammlung eine beanstandungsfreie und ordnungsgemäße Kassenführung. Auf Vorschlag von Bernd Tallwitz wurde dem Kassierer und Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Einem vom Vorstand eingebrachten Antrag zur Anpassung des Mitgliedsbeitrages für aktive Sänger, stimmte die Versammlung bei einer Enthaltung zu. Der Vorsitzende gab bekannt, dass aufgrund der wieder steigenden Inzidenzen und der damit verbundenen Einschränkungen bei der Durchführung von Veranstaltungen das Erntedankfest auch in diesem Jahr auf dem Kergeshof nicht stattfinden kann. Auf die liebgewonnen, knusprigen Krebbelchen und die leckere Krombieresopp müssen die Besucher in diesem Jahr allerdings nicht verzichten. Der MGV „Cäcilia“ bietet am Sonntag, 19. September, Krebbelcher und Krombieresopp zum Mitnehmen an. Ab 12 Uhr können sie, so lange der Vorrat reicht, am Hermann-Brachtendorf-Platz Krebbelcher und Krombieresopp abholen. Dies ist, neben den wieder stattfindenden Chorproben, ein weiterer Lichtblick hin zur Rückkehr von etwas mehr Normalität.