MGV Cäcilia 1920 Löf nimmt den Probebetrieb wieder auf

Kürzlich haben sich die Sänger des MGV „Cäcilia“ 1920 Löf, pandemie- und wetterbedingt, in der Sonnenringhalle zu einem gemeinsamen Austausch zusammen gefunden.

Erfreulicherweise konnten viele Sänger an dem Treffen teilnehmen. Nach der Begrüßung berichtete der Vorsitzende über Themen aus der letzten Sitzung des Vorstandes. Unter der Berücksichtigung der bereits vollständig geimpften Sänger und der weiteren zu erwarteten Lockerungen, haben sich die anwesenden Sänger mit dem Chorleiter darüber verständigt, am Donnerstag, 12. August mit den Chorproben zu beginnen.

Für die Durchführung unserer Jubiläumsveranstaltung 100+1 Jahre MGV „Cäcilia“ 1920 Löf, haben wir bereits im Dezember vergangenen Jahres den 15 bis 16. Oktober vorgesehen. Allen Gastvereinen wurde dieser Termin zur Reservierung mitgeteilt. Nach einer kurzen Diskussion waren die Sänger der Meinung, dass eine Ausrichtung des Festes in diesem Jahr eher unrealistisch erscheint. Selbst wenn die Corona Verordnung des Landes eine Veranstaltung dieser Art genehmigen würde, wäre die Beteiligung von Gastchören eher fraglich. Zurzeit haben die Chöre ihre Proben noch nicht wieder aufgenommen. Daher haben sich die aktiven Sänger darauf verständigt, die Jubiläumsveranstaltung nochmals auf den Oktober im nächsten Jahr zu verschieben. Bei der Verbandsgemeinde sollte rechtzeitig die Ausrichtung des Chorfestivals der VG angemeldet werden. An der Ausrichtung des Erntedankfestes am 19. September soll jedoch noch festgehalten werden. Bei einem kleinen Umtrunk, mit leckerem, selbstgebrannten Weinbergs Pfirsich freute man sich über das erste, gemeinsame Treffen seit der letzten Chorprobe im Oktober vergangenen Jahres.