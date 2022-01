Messdiener von St. Medard freuen sich über tatkräftige Unterstützung

Vorausgegangen war eine sehr lange Wartezeit, da aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen monatelang kein Treffen zum Einüben der Altardienste möglich war. Um diese lange Zeit ein wenig zu überbrücken, konnten sich Lina, Nele und Nina durch ihren „Dabei-sein-Dienst“ schon einmal an das Bewegen am Altar gewöhnen. Sobald es wieder möglich war, begann die intensive Vorbereitungszeit, in welcher sich die Kinder regelmäßig zum Einüben ihrer künftigen Altardienste getroffen haben und eifrig bei der Sache waren. Dabei wurden die Übungsstunden auch durch gemeinschaftsfördernde Spiele oder gemeinsames Kuchen- oder Eisessen bereichert. Über Besuche des Kooperators und von Diakon Hommer freuten sich die Kinder sehr. An der Stelle noch einmal ein Dankeschön an die beiden für mitgebrachte Getränke- und Süßigkeiten-Spenden.

Neben Begrüßung, Vorstellen und Segnung der neuen Messdienerinnen hob Kooperator Antony die Bedeutung dieses Dienstes für die Pfarrgemeinde besonders hervor. Er dankte nicht nur den neuen Messdienerinnen, sondern auch den Eltern, dass sie diesen wichtigen Dienst mittragen und ihre Kinder dabei unterstützen. Gemeinsam mit Lena und Luca – beide schon erfahrene Minis – meisterten die Kinder ihren ersten offiziellen Einsatz am Altar mit Bravour. Am Ende des Gottesdienstes überreichte Kooperator Jijo Antony Lina, Nele und Nina auch die Ernennungsurkunden zur Messdienerin in St. Medard, die diese mit berechtigtem Stolz entgegennahmen. Er wünschte allen Dreien noch viele schöne Jahre in diesem wertvollen Dienst, neue Freundschaften in der Messdienergemeinschaft und dass ihr Glaube lebendig bleibt und wachsen kann.

Wer Lust hat auch dabei zu sein oder Fragen zu den Aktivitäten der Minis hat, kann sich gerne unverbindlich per E-Mail melden bei konstantin.schmengler@t-online.de.