Mehr als 400 Besucher beim Lichterkonzert

Foto: Eva Keil-Becker

Mehr als 400 Besucher nutzten in der Basilika St. Kastor in Koblenz die Gelegenheit, erstklassigem Gesang zu lauschen, junge Musiker zu fördern und damit auch noch Gutes zu tun. Gemeint ist das mittlerweile bereits zur Tradition gewordene Benefiz-Lichterkonzert des Soroptimist International (SI) Clubs Koblenz. Der St. Martins-Chor aus Bad Ems unter der Leitung des Bezirkskantors Jan Martin Chrost präsentiert internationale weihnachtliche Chormusik. Der weit über die Region hinaus bekannte Mehrgenerationenchor glänzte mit Kirchenmusik aus gut vier Jahrhunderten. Und das bei Jugend musiziert sehr erfolgreiche fünfköpfige Bläserensemble „Early Birds“ – das sind Collin Esslinger, Constantin Hersche, Anike Steinberg, Connor Holzhausen und Paul Weber unter der Leitung von Gerwin Steinberg – rundete das Programm ab. „Wir waren zum ersten Mal dabei und sind begeistert. Die Musikauswahl, die Atmosphäre hier – einfach toll“, berichtet Kerstin Benkel aus Wolken, die das Konzert mit ihrer Familie besucht hat.

Foto: Eva Keil-Becker

Der Erlös des Konzertes geht zu 100 Prozent an „Mampf“, das Obdachlosenrestaurant in Koblenz-Lützel. Das Projekt von „Die Schachtel“ e.V. bietet eine direkte, niederschwellige Hilfe vor Ort für Menschen, die von Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, psychischer Erkrankung, Sucht und Armut betroffen sind. Neben dem Aufenthalt ohne Konsumzwang bietet das Restaurant die Möglichkeit, gegen ein geringes Entgelt Mahlzeiten einzunehmen, Duschen zu nutzen, Wäsche zu waschen und die Kleiderkammer zu nutzen.

Organisiert wird das Konzert vom SI Club Koblenz. Als Service-Organisation von Frauen für Frauen und Mädchen vertritt der Club Koblenz mit aktuell 40 Frauen gemeinsame Werte, mit der Aufgabe, die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft immer wieder neu zu betrachten und zu verbessern. Seit dem Bestehen wurden Projekte in Höhe von rund 200 000 Euro realisiert, unter anderem durch das Lichterkonzert, das bereits zum 15. Mal stattfand.

Dass der Erlös in diesem Jahr an „Mampf“ geht, kommt nicht von ungefähr: In Deutschland leben zirka 400 000 obdachlose Menschen, etwa ein Viertel davon sind Frauen. „Im Jahresdurchschnitt haben die Streetworker in Koblenz mit rund 300 Obdachlosen Kontakt, wovon jede vierte eine Frau ist. Und insbesondere wohnungslose Frauen sind im Straßenbild kaum sichtbar, denn Frauen versuchen nicht aufzufallen und schlafen, wenn möglich in Notunterkünften oder bei Bekannten. Dies ist oft nur möglich, wenn sie eine irgendwie geartete Gegenleistung erbringen. Frauen, die kein Dach über dem Kopf haben, sind besonders schutzlos. Genau hier wollten wir in diesem Jahr den Schwerpunkt setzen und Hilfe bieten“, berichtet Verena Wiedenhues, Präsidentin von SI Club Koblenz anlässlich des Lichterkonzerts.

Pressemitteilung: SI Club Koblenz