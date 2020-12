Maskenverkauf ermöglicht Weiterbildung im Kinderschutzbund

Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 12:49 Uhr

Sylvia Benkenstein und Renate Theis arbeiten mit ihrem Team seit 1996 in der Ergotherapeutischen Praxis in der Wilhelmstraße 6.

Sie helfen Menschen bei der Rückgewinnung oder dem Erhalt der Selbstständigkeit bei bestehenden Defiziten oder nach Unfällen und Krankheit. Das Neurofeedback spiegelt dem Gehirn seine Aktivität und verhilft zur besseren Selbstregulation, um jederzeit situationsadäquat reagieren zu können, zum Beispiel bei Depression, ADHS, Angststörungen, Migräne, Autismus, aber auch als Peak Performance Training im Spitzensport oder für Manager.

Die Mitarbeiterinnen nähten und verkauften Mund-Nasenschutz-Masken und konnten damit dem Kinderschutzbund die stattliche Summe von 500 Euro überreichen. Mit der Spende wurde die Weiterbildung der Geschäftsstellenleiterin, Sina Grasemann, zur Kursleiterin von „Starke Eltern – Starke Kinder®“ finanziert.

Das Kursangebot richtet sich an alle Eltern, die mehr Freude und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Der Kurs wird mittlerweile auch für Großeltern angeboten. Seit Beginn der ersten Kurse vor über 30 Jahren wurden etwa 14.000 Elternkursleiter ausgebildet. Ihnen ist es zu verdanken, dass etwa 160.000 Eltern den Kurs besuchen konnten, wovon wiederum über 320.000 Kinder bis heute profitieren.

Ziele sind ihre Erziehungsverantwortung zu stärken und den Kinderrechten in der Familie mehr Geltung zu verschaffen. Durch ein vertiefendes Verständnis der kindlichen Entwicklungsphasen werden Eltern ermutigt, ihr Kind altersgemäß zu begleiten, anzuleiten und vor allem die Fähigkeiten und Stärken ihres Kindes in den Blick zu nehmen. Außerdem geht es darum, das Selbstvertrauen von Eltern als zentrales Merkmal gelungener Erziehung zu stärken. Wichtig sind auch auf die Vermittlung von Werten, die Kindern Halt und Orientierung geben sollen. Ferner werden Eltern sensibilisiert, Anzeichen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, rechtzeitig zu erkennen und richtig zu handeln.

Erziehung bedeutet für Eltern, Ihrem Kind nachahmenswerte Beispiele und vor allem Liebe zu geben. Und wie Eltern wissen, kann das manchmal sehr aufreibend sein. Erziehung ist eben auch harte Arbeit. Der Kinderschutzbund unterstützt Eltern, den Familienalltag gelassener und souveräner zu meistern. In diesem Jahr konnten einige Kurse wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Grasemann hofft jedoch, dass in 2021 die Schulung wieder vom Caritasverband Bad Kreuznach durchgeführt werden kann. Interessierte Eltern, Gruppen aus Kitas und Grundschulen melden sich bitte in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Bad Kreuznach unter Telefon 0671/360 60.