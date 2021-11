Marion Mühlbauer für 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt

Der SPD Landesvorsitzende Innenminister Roger Lewentz konnte bei der Mitgliederversammlung der Ehrenbreitsteiner SPD die Ortsvereinsvorsitzende Marion Mühlbauer für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ehren.

Der SPD Landesvorsitzende Innenminister Roger Lewentz konnte bei der Mitgliederversammlung der Ehrenbreitsteiner SPD die Ortsvereinsvorsitzende Marion Mühlbauer verspätet für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ehren. Verspätet dadurch, weil im letzten Jahr Corona bedingt keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte. Jetzt hatte man sich pandemiegerecht in der Jugendherberge auf der Festung Ehrenbreitstein getroffen und konnte die Ehrung nachholen.

Marion Mühlbauer ist seit 2004 Vorsitzende der Ehrenbreitsteiner SPD und seit 2013 Mitglied des Koblenzer Stadtrates. Sie engagierte sich in mehreren Parteigremien und ist Mitglied in einigen örtlichen Vereinen. Beruflich engagiert sie sich als Mitglied der Gewerkschaft ver.di für die Kollegen als freigestellte Betriebsrätin im Kemperhof. Die anwesenden Mitglieder des SPD Ortsverein Ehrenbreitstein gratulierten ebenfalls und wünschten ihr alles Gute und vor allen Gesundheit in diesen besonderen Zeiten.

Bericht von SPD-Ortsverein Koblenz-Ehrenbreitstein.