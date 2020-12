Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 16:18 Uhr

Gerade in den jetzigen Zeiten, wo Corona und Trump die Welt in Atem halten, ist es umso wichtiger andere, existentielle Themen nicht aus den Augen zu verlieren.

Deswegen haben sich am kürzlich etwa 15 bis 20 Menschen auf dem Zentralplatz zu einer Mahnwache für Geflüchtete versammelt. Selbst in den Flüchtlingslagern der EU, zum Beispiel auf Lesbos, sind die Zustände nach wie vor menschenverachtend und unerträglich. Während die EU astronomische Geldsummen zur Minderung von Coronaschäden bereitstellt, überlässt sie die Geflüchteten ihrem katastrophalen Schicksal in Schlamm und Dreck, ohne sanitäre und medizinische Einrichtungen. Darauf haben die Demonstrierenden auch mit Fahnen und Plakaten aufmerksam gemacht. Sie fordern die Politik auf, die desaströsen Zustände in den Lagern unverzüglich zu beseitigen und allen Geflüchteten Zugang zu fairen Asylverfahren zu gewähren. „Was macht das wohl mit Geflüchteten, wenn sie erleben müssen, wie die humanistische und reiche EU mit ihnen umgeht?“

Bericht von Herbert Scholtes