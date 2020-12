Lotto Rheinland-Pfalz spendet Schutzkleidung für Hilfskräfte

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 12:34 Uhr

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bestimmt derzeit den Alltag. Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die Hilfskräfte in Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen, Krankenhäusern und ärztlichen Einrichtungen.

Diese möchte Lotto Rheinland-Pfalz nun mit Schutzkleidung unterstützen. „Unser Unternehmen nimmt traditionell eine große gesellschaftliche Verantwortung wahr und leistet seit über 70 Jahren einen großen Beitrag für das Gemeinwohl“, sagt Geschäftsführer Jürgen Häfner: „Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, die Organisationen und Menschen zu unterstützen, die an vorderster Front gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen und für die Menschen da sind, die dringend Hilfe benötigen.“

Die Koblenzer Glücksschmiede spendet daher 1600 Bio-Regenponchos aus dem eigenen Bestand an den DRK-Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel und die ADAC Luftrettung. Hier werden die Ponchos als Schutzbekleidung im Rahmen von Desinfektionsmaßnahmen und bei Nacharbeiten nach Infektionstransporten verwendet.

Weitere 1400 Ponchos werden den Kliniken und Krankenhäusern in der Region zur Verfügung gestellt „Wir freuen uns sehr, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit erneut auf die partnerschaftliche und großzügige Unterstützung von Lotto Rheinland-Pfalz zählen dürfen,“ betont Leo Biewer, Präsident beim DRK-Kreisverband in Koblenz. Auch Jens Schwietring, Regionalleiter Medizin West bei der ADAC Luftrettung, betonte, dass man die Ponchos – ergänzend zu der bestehenden Schutzkleidung – sinnvoll verwenden kann.