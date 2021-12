Lokale Allianz für Menschen mit Demenz versendet Weihnachtsgrüße

In diesem Netzwerk haben sich Koblenzer Akteure, die sich mit dem Thema Demenz auseinandersetzen, zusammengeschlossen, um mit geeinten Kräften auf das Thema aufmerksam zu machen, Angebote zu bündeln und gemeinsam neue Ideen voranzutreiben. Basteln gehört zu Weihnachten wie Plätzchen backen. In den 500 liebevoll gepackten Päckchen finden sich alle Materialien, um besinnliche Stimmung aufkommen zu lassen. Zusätzlich findet sich in dem Gruß ein Flyer mit Angeboten bis Mai 2022, die gemeinsam geplant wurden. Damit sollen nicht nur Betroffene und ihre Angehörigen erreicht werden. Demenz geht uns alle an. Und so ist es wichtig, dass sich möglichst vielen Menschen informieren und engagieren.

In Deutschland leben derzeit etwa 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenz. Mit fortschreitendem Grad der demenziellen Veränderungen benötigen Menschen mit Demenz zunehmend Unterstützung im Alltag. Diese Unterstützung wird durch die erforderlichen Corona-Maßnahmen schwieriger. Angehörige brauchen emotionale Entlastung und vielfältige soziale Unterstützung – auch oder ganz besonders in dieser Zeit. Fürsorge und Pflege sollen nicht zur Überforderung führen. Tragfähige Hilfe- und Unterstützungsstrukturen werden vor Ort benötigt, dort, wo die Menschen leben. Die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ in Koblenz ist seit dem Beginn des Jahres aktiv. Koordiniert wird das Netzwerk durch das Mehrgenerationenhaus. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Demenz haben, können Sie sich gern per E-Mail an Susanne Schwandt wenden: schwandt@fbs-koblenz.de.