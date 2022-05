In der „Traube“ in Niederfell las Ilona von Assel den Besuchern einige Kurzgeschichten über den Löwenzahn aus ihrem Lieblingsbuch vor. Bei tollen Fotos und leckerem Kuchen konnte man dieses Stück Normalität genießen. Wer dabei war, wird das „Wildkraut“ Löwenzahn in Zukunft mit anderen Augen sehen – die leuchtend gelben Blüten, die zarten Schirmchen der Pusteblume, die abgeblüten, sternförmigen Stempel und die Energie und Kraft des Löwenzahns.