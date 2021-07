Lions leisten Corona-Hilfe für die Wildvogel-Pflegestation Kirchwald

Die betreuende Stationsleiterin Dr. Miriam Thavarajah, hatte sich mit diesem Problem vor einigen Tagen Hilfe suchend an die Öffentlichkeit gewandt. So erfuhren die Lions Koblenz-Rhein/Mosel, dass dort dringend Geld benötigt wird, um die Betreuung der verwaisten Jungvögel oder verletzter Wildvögel aller Art weiter aufrecht halten zu können.

Kürzlich war es soweit. Thavarajah führte eine Abordnung des Clubs und Fördervereins etwa zwei Stunden lang durch die Wildvogel Pflegestation in der sowohl verwaiste Jungvögel, aller Arten großgezogen und gegebenfalls tiermedizinisch versorgt werden, um später wieder ausgewildert werden zu können. Aber auch alle Arten von Wildvögeln, die verletzt dort „landen“, bedürfen intensiver Hilfe um geheilt und wenn möglich ebenfalls wieder in ihre Reviere zurück geführt werden zu können. Das Team der Station arbeitet dafür seit Jahren erfolgreich mit sehr großem persönlichem Engagement. Es fördert so nicht zuletzt den regionalen Artenschutz, Erhalt und die Naturbalance soweit es in seiner Macht steht. Der Lions Club Koblenz Rhein/Mosel konnte nun anlässlich des Besuches, einen Betrag von 2000 Euro als Hilfe aushändigen.