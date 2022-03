Liebe Grüße am Valentinstag

Seniorenheim St. Josef Seniorenheim St. Josef Seniorenheim St. Josef

Der Valentinstag ist bekanntlich der Tag an dem sich die Liebenden gegenseitig beschenken, um so die innere Zuneigung auch nach außen zu zeigen. Rosen, Sekt und Pralinen sind dabei die großen Favoriten unter den Geschenken. Dieser Tag bietet nicht nur den (noch) frisch verliebten Menschen eine schöne Gelegenheit zu sagen „ich freue mich, dass du da bist“, sondern das kann jedem gesagt werden, den man in sein Herz geschlossen hat.

Das haben die Mitarbeiter im Seniorenheim St. Josef in Vallendar in diesem Jahr am Valentinstag auch getan. Die Mitarbeiterinnen im sozialen Dienst hatten für jede Bewohnerin und jeden Bewohner ein rote Rose besorgt, um damit zu sagen: „Schön das du hier bei uns bist!“ Die Aufenthaltsräume der Wohnbereiche waren hübsch dekoriert und es gab zusätzlich zu den Rosen Pralinen und Gebäck zum Naschen. Es war für die Bewohner und die Mitarbeiterinnen vom sozialen Dienst ein rundum gelungener Vormittag. Beim gemütlichen Beisammen sein wurde noch so manche Geschichte von früher erzählt. Wer welche Liebesbriefe geschrieben hat und welche Anstrengungen unternommen wurden, um dem auserwählten Herzblatt eine Freude zu machen.