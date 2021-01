Leuchtende Adventsfenster in Wolken

privat privat privat

Das Corona-Virus hat wie überall auch in Wolken im vergangenen Jahr einen Strich durch so manche Dorfaktivität gemacht. Damit nicht auch der Advent dem Corona-Virus komplett zum Opfer fiel, wurde im Ausschuss „Jugend, Soziales und Sport“ der Gemeinde die Idee für eine „leuchtende Adventskalender-Rallye“ in Wolken geboren und mithilfe vieler engagierte Wolkener Bürger umgesetzt: Vom 1. bis zum 24. Dezember leuchtete jeden Abend irgendwo in Wolken ein neues schön geschmücktes und entsprechend einem Adventskalender mit einer Nummer versehenes Fenster auf. Bis zum Jahresende hatten Kinder, Familien und Wolkener Bürger Zeit, im Ort (unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln) die 24 Adventsfenster zu finden. Der jeweilige Straßenname und die entsprechende Hausnummer konnten in einer Liste notiert werden, welche mit einigen Hinweisen für die Suche versehen und den Haushalten im Vorfeld in die Briefkästen geworfen worden war.

Es war schön zu sehen, wie viele Familien im Advent mit Zettel und Stift gewappnet durch den Ort zogen, um die Fenster zu finden. Diese waren individuell und zum Teil äußerst kreativ gestaltet worden. Auch die Gemeinde beteiligte sich an der Adventsfensteraktion und so fand man nicht nur die „Nummer 6“ am Gemeindehaus; darüber hinaus gab es dort am Nikolaustag auch eine kleine süße Überraschung für die Kinder, die vorbeikamen.

Zusätzlich zu einer komplett ausgefüllten Liste gaben einige Kinder bis zum 31.12. ein Weihnachtsbild ab. Diese Bilder wurden wie folgt prämiert:

Der erste Platz geht an den zweijährigen Finn Luca Würsch. Platz zwei teilen sich eine Koproduktion von Clara, 8 Jahre, Jonas, 11 Jahre und Lotta, 4 Jahre Schmidt sowie das Bild von Annabel Kipka, 7 Jahre. Auf Platz drei landen die Kunstwerke von Mia Künster, 9 Jahre, Britta Leonhardy, 5 Jahre, Lorenz Leonhardy, 7 Jahre, Josephine Raap, 6 Jahre und Klara, 8 Jahre. Alle Bilder können im Fenster des Gemeindeshauses in Wolken bewundert werden. Wir gratulieren allen Künstlern und freuen uns schon jetzt auf die Wiederholung der Advents-Rallye im Advent 2021.