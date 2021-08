LESEN & BUCH veranstaltet Mitgliederversammlung

Gut besucht war kürzlich die Mitgliederversammlung, des Fördervereins der Stadtbibliothek Koblenz LESEN & BUCH, in der Stadtbibliothek.

Die Vorsitzende des Vereins, Marie-Theres Schwaab, gab einen Bericht über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Viele Veranstaltungen und Treffen des Vereins mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen oder konnten nur im Internet stattfinden. Dennoch gab es einige Glanzpunkte, wie zum Beispiel die Beethoven-Lesung, musikalisch begleitet vom DUO W (Katharina Wimmer und Ingrid Wendel) in der Stadtbibliothek.

Der Bericht des Schatzmeisters ergab, dass auch in diesem Jahr die Stadtbibliothek mit einem stattlichen Betrag für den „Lesesommer“ für Schulkinder unterstützt werden kann. Die Vorleser des Vereins hoffen, dass sie bald wieder ihre Vorlesetätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Altenheimen, der Bibliothek und im Krankenhaus aufnehmen können. Soweit die dann aktuellen Corona-Auflagen es zulassen, wird der Bücherflohmarkt Ende November, Anfang Dezember wieder in der Stadtbibliothek stattfinden.

Dem langjährigen Vereinsmitglied Traute van Aswegen wurde am Schluss der Veranstaltung noch einmal ein großer Blumenstrauß zur Verleihung des Hermann- Wedell- Preises überreicht und die Vereinsvorsitzende bedankte sich für die Spende, die Traute van Aswegen von ihrem Preisgeld an den Verein weitergab.

Am 14. September, 18.30 Uhr, EG der Stadtbiblitohek Koblenz, lädt Lesen und Buch im Rahmen der Koblenzer Wochen der Demokratie ein zur Lesung: Nie wieder! Wie aktuell ist die Friedensbotschaft des Dichters Fritz von Unruh heute?