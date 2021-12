Leo Biewer zu Besuch im EU-Parlament in Brüssel

Beide Politiker stimmten überein, dass die Europäische Union der Garant für Frieden in Europa ist. Gerade der Brennpunkt an der Grenze der Ukraine könne insbesondere durch ein gemeinsames starkes Auftreten der EU entschärft werden. Informationen aus erster Hand erhielt Biewer vom EU-Abgeordneten Ralf Seekatz unter anderem zu den Themen Finanzstabilität, Stärke des Euro in der Weltwirtschaft, Umwelt und Energiepolitik.

Gerade für die Region Mittelrhein und das Oberzentrum Koblenz, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu Frankreich, Luxemburg, Belgien und der Niederlande und deren Wirtschaftsregionen ein besonderes Interesse an einer eng vernetzten EU haben, ist ein Miteinander der Völker in Europa von hoher Wichtigkeit, betonte Biewer. EU Abgeordneter Seekatz und der Vorsitzende der CDU Koblenz-Karthause wollen im Rahmen ihrer politischen Aktivitäten in der Region Mittelrhein und im Vorstand des CDU-Bezirksverbandes Koblenz Montabaur besonders die jungen Menschen für einen starken Schüler- und Studentenaustausch mit Gleichaltrigen in den Nachbarländern gewinnen. Dies führe zu einem noch schnellerem Zusammenwachsen der Völker in Europa, sagte Biewer zum Abschluss seines Besuches in Brüssel und dankte Seekatz für sein europapolitisches Engagement.