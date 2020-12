LC Vallendar überreicht 1500 Euro

Das in alter Tradition nach den Weihnachtsfeiertagen stattfindende Benefizkonzert in der Schönstätter Pilgerkirche fällt, wie berichtet, in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Bislang scheiterte auch aus diesem Grund die geplante Übergabe einer Spende an die Schönstätter Wallfahrt aus den Erlösen des Konzertes von 2019. Viele werden sich gerne und in diesen Zeiten vielleicht auch wehmütig daran erinnern: rund 600 ergriffene Besucher und ein spürbares Gefühl von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft.

Vorjahres-Präsident Georg Beuler und Organisator des Benefizkonzertes Dr. Bernd Hemmer vom Lions Club (LC) Vallendar sind deshalb froh, jetzt endlich einen Termin zur Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 1500 Euro an die Leitung der Schönstatt-Wallfahrt – Pater Herter und Sr. Janika – am zweiten Advent im feierlichen Rahmen eines Gottesdienstes gefunden zu haben. Die Verwendung der Spende liegt in ihren Händen und dient nach Auskunft von Sr. Janika zur teilweisen Kompensation des diesjährigen Kollekte-Aufkommens. Auch hier hat Corona zu weniger Spenden geführt, da viele Kirchgänger sowie Pilger aus dem Ausland ausblieben.

Durch den Ausfall des diesjährigen Weihnachtssingen fehlt eine der größten Spendenquellen des Lions Club, der mit den Erlösen Bedürftige und soziale Einrichtungen fördert. Wer den Lions Club in seinem Einsatz für soziale Zwecke in unserer Region unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun an: Lions Hilfe e.V., Bankverbindung: Sparkasse Koblenz, IBAN DE15 5705 0120 0029 0026 23, Stichwort: Weihnachtssingen. Weitere Informationen bietet der Lions Club Vallendar auf seiner Internetseite www.lions-vallendar.org.