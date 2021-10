Lauftreff Untermosel unterstützt Sportler der BSG Sportfreunde Kühr im Herz-Jesu-Haus

„Die Einschränkungen im Rahmen von Corona haben auch uns im Lauftreff sehr zu schaffen gemacht. Wir haben eine Motivation gesucht, um weiter sportlich aktiv zu sein.“ So entstand die Idee für eine Lauf-Challenge. Es wurden Spender gesucht, die für jeden gelaufenen Kilometer zahlten. Herausgekommen ist die stolze Summe von 350 Euro, die die Sportlerin nun an Frank Dirschus vom Sportverein BSG Sportfreunde Kühr im Herz-Jesu-Haus übergeben konnte. Dirschus freut sich: „Das Geld nutzen wir gern, um die Teilnahme unserer Sportler an Veranstaltungen von Special Olympics zu unterstützen.“ Auch die gespendeten Trikots werden Abnehmer finden. Geschäftsführerin Claudia Schönershoven betont: „Wir fördern Sport und Bewegung im Herz-Jesu-Haus. Wir erleben hier immer wieder, dass Sport nicht nur gut für die Gesundheit ist, sondern auch die Persönlichkeit der Menschen stärkt. Vielen Dank an den Lauftreff an der Untermosel!“