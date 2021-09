Dank der Förderung durch das Ferienprogramm „Langeweile ausgeschlossen – Familiensommer Rheinland-Pfalz“ des Familienministerium Rheinland-Pfalz spielte die Corona-Pandemie in den Sommerferien keine große Rolle mehr. Salto, Kino, Bowling im PinUp, der Schmetterlingsgarten, das Minigolf Adventure, der Neuwieder Zoo, die Festung Ehrenbreitstein und der Kletterwald in Sayn – all diese Ausflüge konnten angeboten werden und kamen sehr gut an. Spiel, Spaß und Freude ohne Gedanken an hohe Eintrittsgelder machten sich breit.

“Es war so schön!„, “Die Kinder hatten so viel Spaß!„, “Es hat sich auf jeden Fall gelohnt!„ – das waren die Aussagen der glücklichen und entspannten Eltern. Die Kinder waren begeistert und alle genossen die gemeinsame Zeit mit der Familie. Es war einfach schön zu sehen, wie glücklich alle waren. Was für eine gelungene Alternative zu einer Urlaubsreise! “Im Namen aller Teilnehmenden wollen wir uns hiermit beim Familienministerium bedanken. Es war eine tolle Zeit für alle Beteiligten. DANKE!"