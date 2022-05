Lama- Erlebnistour begeisterte Groß und Klein

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm

Dort angekommen, konnte man nicht nur die Lamas und Alpkas bestaunen, sondern auch Minischweine, Rentiere, Pferde, Kamele und vieles mehr. Das Team der Kisselmühle gab eine kleine Einführung ins Lama- und Alpakawissen mit anschließendem Quiz. Nachdem die Umgangsregeln mit den Tieren erklärt wurden, ging es auch schon ab ins Gehege der 130 Tiere. Dort konnten die Teilnehmer auch hautnah miterleben, was passiert, wenn sich ein Lama sich ungefragt einem anderen nährt: ein Tier spuckte seinen Artgenossen an. Nachdem alle Tiere mit Heu versorgt waren, ging es zum Stall um die Lamas und Alpakas für den Spaziergang fertig zu machen. Der Rundgang führte am schönen Kloster Eberbach vorbei. Nach einer Stunde spazieren gehen, wurde am Hof noch etwas gefilzt. Und dann hieß es auch wieder den Heimweg anzutreten. Ein kurzer Halt bei einer bekannten Fastfoodkette, um sich bei einem Eis zu stärken, durfte da natürlich nicht fehlen. Es war ein erlebnisreicher Ausflugtag.