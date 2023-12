Kunstwerk zu den Kinderrechten übergeben

Foto: Sebastian Schmitz

In Orientierung an Artikel 2 der UN-Kinderrrechtskonvention gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b der Diesterweg-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und sozial-emotionale Entwicklung) in Kooperation mit der Jugendkunstwerkstatt unter der Leitung von C. Nießen ein Wandobjekt.

Begleitet wurden sie von den Klassenlehrerinnen Frau Ballies und Frau Milles sowie der Künstlerin Frau Herold. Mit diesem Kunstwerk wurde im Verwaltungstrakt der Diesterweg-Schule eine Wand geschmückt, die nun bleibend an die Kinderrechte erinnert.

Zur Einweihung des Wandobjekts begrüßte die Schulleiterin der Diesterweg-Schule, Frau Bode, die Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, Frau Dr. Theis-Scholz sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Jugendkunstwerkstatt Frau und Herrn Nießen. Frau Dr. Theis-Scholz zeigte sich vom Gemeinschaftsprojekt begeistert und ermunterte alle Anwesenden dazu, die Kooperation fortzuführen.

Pressemitteilung: Diesterweg-Schule