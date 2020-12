KuK Rübenach verteilt Martinswecken in Kindergärten und Grundschule

Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 16:26 Uhr

Corona-bedingt musste das St. Martinsfest, wie so viele andere Veranstaltungen auch in diesem Jahr, leider ausfallen. Kurzerhand wurde ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, um etwas Abwechslung in den tristen Corona-Alltag zu bringen und zumindest den Kindern im Koblenzer Stadtteil eine Freude zu machen.

Dazu trafen sich kürzlich einige Vereinsmitglieder am Vereinsheim der KuK in Rübenach. Gemeinsam ging es zunächst zur Grundschule Rübenach, wo die erste Ladung Martinswecke durch den Vorsitzenden der KuK, Peter Jochum, verkleidet als Sankt Martin, an die Schüler übergeben wurden. Auf die persönliche Übergabe der Wecken durch St. Martin an die Schüler musste dabei corona-bedingt verzichtet werden. Im Anschluss wurden die beiden Kindertagesstätten in Rübenach besucht. Sowohl die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte St. Mauritius als auch die Kinder der Kindertagesstätte Im Zauberland erwarteten St. Martin und freuten sich sehr über die leckeren Martinswecken.

Insgesamt sind rund 500 Wecken für die Kinder in Grundschule und Kindertagesstätte abgegeben worden. Alle Beteiligten waren sich einig – so sehr die Kinder sich über die Wecken gefreut haben, umso größer ist aber auch die Hoffnung, dass das St. Martinsfest im kommenden Jahr wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.