Künstlerin engagiert sich für Kinder

Josef Oster besuchte Editha Pröbstle in ihrem Koblenzer Atelier.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster hat in Koblenz-Ehrenbreitstein die Bildhauerin und Grafikerin Editha Pröbstle in ihrem Atelier besucht. „Mich haben nicht nur die großen Skulpturen im Außenbereich beeindruckt“, so Oster. „Auch die kleineren Arbeiten im Atelier zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig-kreativ Pröbstle ist“, sagte Oster.

Zuletzt hatte Pröbstle wieder mit einer Aktion gezeigt, dass sie sich auch sehr stark sozial engagiert. 100 Tage lang zeichnete sie zehn mal zehn Zentimeter kleine Bildchen, die sie als Postkarten zugunsten des Kinderschutzbundes verkaufte. Geplant hatte sie rund 100 Bilder, bei Aktionsende waren es mehrere Hundert kleine Kunstwerke geworden. Die Themen und Motive reichten von Bildung über Kinder, Jugend, Nachhaltigkeit und Natur bis zur Gewaltfreiheit. „Eine wirklich tolle Aktion. Als Bundestagsabgeordneter freue ich mich, dass wir in meinem Wahlkreis kreative Persönlichkeiten wie Pröbstle haben. Ohne Kunst und Kultur wäre unser Leben sehr viel ärmer. Das konnten wir während der Coronakrise deutlich spüren“, so Oster.