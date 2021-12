„Leider musste auch in diesem Jahr unser Seniorennachmittag corona-bedingt ausfallen. Die Ortsgemeindeverwaltung hat sich aber trotzdem etwas einfallen lassen und überbrachte kürzlich Kuchen und ein kleines Präsent unserer Kindergartenkinder an die Senioren in Löf. Es war schön zu sehen, wie sehr sich die alten Menschen über die kleine Aufmerksamkeit gefreut haben. Es ergaben sich viele Gespräche an den Haustüren und ich konnte regelrecht spüren, wie wichtig dieser Austausch ist und wie sehr gerade unsere alten Menschen unter dem fehlenden Kontakt in der Corona-Zeit leiden. So kam es, dass es zum einen gelang, etwas Freude zu den Menschen zu bringen, aber auch viele gute Gedanken und Wünsche mitzunehmen. Ich habe mich hierüber sehr gefreut und darf mich hierfür ganz herzlich bedanken.

Danken möchte ich an dieser Stelle Thomas Künster, Panorama-Café Kattenes, der den Kuchen für die Löfer Senioren gebacken hat sowie den Kindern unserer Kindertagesstätte, die mit ihren selbstgebastelten Weihnachtskarten eine schöne Überraschung bereitet haben.

Der geplante Seniorennachmittag in Kattenes am 16. Januar 2022 muss wegen der aktuellen Corona-Lage leider ebenfalls entfallen. Es ist vorgesehen, den Katteneser Senioren, wie in Löf bereits umgesetzt, ebenfalls Kuchen vorbeizubringen. Mehr dazu im nächsten Mitteilungsblatt.

Das Gemeindebüro ist vom 23. Dezember bis zum 2. Januar 2022 geschlossen. Es entfällt ebenfalls die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters.“

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister.