KTV blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 15:17 Uhr

Kürzlich fanden sich die Mitglieder der Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz zur ordentlichen Mitgliederversammlung in der Sporthalle der Coblenzer Turngesellschaft (CTG) in Koblenz zusammen.

Neben den Neuwahlen des Vorstandes standen unter anderem auch die Berichte der letzten zwei Jahre auf der Tagesordnung. Die Sitzungsleiterin und Zweite Vorsitzende Monika Sauer resümiert zum einen das Sportliche durch das Team, als auch die vergangene Amtszeit der Vorständler als äußerst positiv. So turnt die Mannschaft um Cheftrainer Ralf Schall mittlerweile seine neunte Saison in Folge in der zweithöchsten Wettkampfklasse der Deutschen Turnliga um die vorderen Plätze mit. Weiter sprach Frau Sauer einen großen Dank an alle Unterstützer des Vereins aus, die einen großen Beitrag dazu leisten, dass der Verein über all die Jahre hinweg mit einem konstant hohen Niveau sich in der Liga behaupten kann.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch im Turnsport das Sportjahr 2020 anders ausfallen als es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Demzufolge wird die Durchführung durch die einzelnen Vereine der Liga eine große Herausforderung darstellen. Hierzu hat die Deutsche Turnliga ein um zehn Seiten umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet und vorgelegt, bei dem bis zum jetzigen Zeitpunkt noch einige Fragen offen sind. Folglich gilt es als eine der ersten Amtshandlungen in der neuen Amtsperiode für die neuen Vorstandsmitglieder diesbezüglich eine Lösung zu finden.

Der neugewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Zweite Vorsitzende: Monika Sauer

Zweiter Vorsitzender: Stefan Salzmann

Technischer Leiter: Gregor Weißbrich

Geschäftsführer: Pascal Glowienka

Kassenwartin: Katharina Vohs

Erster Beisitzer: Felix Krull

Zweite Beisitzer: Norbert Dötsch

Der gesamte Vorstand bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die kommenden Aufgaben.