Kräuter aus dem Garten wecken viele Erinnerungen

Kürzlich hat Claudia Rothkegel von der Vernetzungsstelle Seniorenernährung mit Sitz in Montabaur, die Bewohner des Seniorenheim St. Josef in Vallendar besucht.

In unterschiedlichen Gruppen treffen sich zweimal in der Woche die Bewohner der Einrichtung zum Gedächtnis-Training. Bei den verschiedensten Themen wie etwa, Dinge aus der Zeitgeschichte oder der Lebensweise früher und heute, tauschen die Bewohner Erinnerungen aus. Dabei entstehen immer wieder lebendige Gespräche und viele schöne Erlebnisse aus vergangenen Tagen werden wieder ins Bewusstsein gerufen. Rothkegel von der Vernetzungsstelle Ernährung hat zu ihrem Besuch im Seniorenheim St. Josef frische Kräuter mitgebracht und alle Teilnehme hatten die Gelegenheit an den unterschiedlichen Kräutern zu riechen. Es waren unter anderem folgende Kräuter Angebot: Salbei, Thymian, Melisse, Schnittlauch und Pimpernelle. Schnell kam das Gespräch in Gang und jeder Teilnehmer konnte zum Gespräch etwas beitragen. Sei es welche Kräuter die Bewohnerinnen früher selbst in der Küche verwendet haben oder wer welche Vorlieben hat. Ein wichtiges Argument war natürlich auch die Geschmacksrichtung der Kräuter.

Während noch eifrig Erfahrungen ausgetauscht wurden, hat Rothkegel im Handumdrehen einen leckeren Kräuterquark und ein erfrischendes Getränk zubereitet. Beides hat allen Teilnehmern bestens geschmeckt und den interessanten Vormittag geschmackvoll abgerundet. Als kleines Geschenk gab es für die Bewohner noch eine Kräuter-Bingo-Spiel von der Vernetzungsstelle Seniorenernährung, das auf große Begeisterung gestoßen ist. Denn Bingo spielen gehört zu den liebsten Gesellschaftsspielen der Bewohner von St. Josef.