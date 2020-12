Kostüme wurden für guten Zweck gespendet

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:17 Uhr

Im Jahr 2017 zog die Fußgruppe „Babbelschnissjer“ der KG Rheinfreunde 1845 aus Neuendorf mit knapp 100 Enten durch Koblenz. Am Rosenmontag fand sich ein Teil der Kostüme im Rosenmontagzug in Siegburg wieder.

Die „Rheinfreunde“ haben die Kostüme an das Dr. Ehmann Kinderhaus gespendet und ermöglichten so den Kindern die Teilnahme am dortigen Rosenmontagszug. Im Kinderhaus leben 50 Kinder in einem Alter von vier Monaten bis 21 Jahren, die schwerstbeeinträchtigt sind. Mit Prinz Tahir und Prinzessin Lea gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Kinderprinzenpaar. Kinderprinz Tahir kann allerdings selbst nicht sprechen, sondern kommuniziert mit einer Art Tastatur, die besondere Zeichen hat. Für die Auftritte wurde vorher ein Text von Tahir aufgenommen, der dann abgespielt wird. Dem Kinderprinzenpaar von Neuendorf und Wallersheim, Kinderprinz Felix und Kinderprinzessin Chantal, war es ein Bedürfnis, ihren Amtskollegen aus Siegburg die Entenkostüme zu übergeben.