Koblenzer Grüne ehren langjährige Mitglieder

Beide sind laut Pressemitteilung bereits im Jahr 1980, dem Gründungsjahr der Grünen, in die Partei eingetreten. Corona-bedingt erfolgte die Ehrung für 40 Jahre Parteimitgliedschaft mit einem Jahr Verspätung. Kreisvorsitzender Martin Schmidt sagte: „Sabine Bäcker und Harald Stölzgen sind seit mehr als vier Jahrzehnten Mitglied unserer Partei und haben damit alle Höhen und Tiefen unserer Parteigeschichte miterlebt. In all den Jahren haben sie dabei nie ihre Begeisterung für Grüne Politik verloren und sich im Stadtrat aktiv für die Belange der Koblenzer eingesetzt. Dafür möchte ich beiden ganz herzlich danken und freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre mit ihnen in unserem Kreisverband.“